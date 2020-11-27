В Орловской области директора мясоперерабатывающего комбината подозревают в хищениях

В Орловской области директора мясоперерабатывающего комбината в Мценске подозревают в многомиллионных хищениях Фото: Архив "КП"

В Орловской области генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» оказался фигурантом сразу трех уголовных дел «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями» и «Невыплата заработной платы».

По данным Следственного комитета, руководитель предприятия с декабря 2019 года по февраль 2020 года совершил незаконные финансовые операции на сумму более 194 миллионов рублей. Эти средства комбинат получил за проданный товар. Однако на счетах предприятия эти средства долго не задержались.

При этом организация не производила отчисления по налогам и не платила 227 сотрудникам с января по май 2020 года зарплату. Сотрудники недополучили более 7 миллионов рублей.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.