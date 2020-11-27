Орловцы стали победителями Международного фестиваля кино «Покров»

21 ноября в онлайн-формате прошло закрытие 18-го Международного фестиваля православного кино «Покров». Орел на киноформе представали режиссер Владимир Людомир и бывший оператор медиахолдинга «Истоки», а ныне инок Илларион (Моисеев).

В итоге, орловские фильмы признали лучшими сразу в двух номинациях - и «Документальное кино».

Кинолента «Я Гамлет» режиссера Владимира Людомира о глухом рабочем металлургического завода, занимающемся в драмкружке и постепенно приходящим к Богу, стала лучшей в номинации «Короткометражные фильмы».

Фильм инока Илларион «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» о дружбе, вере, патриотизме украинских и российских боксеров победил в номинации «Документальное кино». В фильме снимались снимались Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, двухкратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко, Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Александр Усик.

- Всего в фестивале «Покров» приняло участие 68 фильмов из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии, Израиля, Франции и Сербии. За девять фестивальных дней главные ленты конкурсной программы посмотрели более 100 тысяч человек из 25 стран мира, - рассказали «КП» в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.