Где в Орле купить елку на Новый год-2021

В преддверии Нового года-2021 в Орле будут работать 16 елочных базаров. Официально старт продаж начнется с 15 декабря. Публикуем полный список адресов, где можно приобрести живую елку или сосну.

В Заводском районе елочные базары откроются на Комсомольской площади (район дома №77), по четырем адресам на Комсомольской улице (в районе дома №77, 78 «б», 242, 356 и 384) и на улице Саханская (район дома №2).

В Советском районе купить новогоднее дерево можно будет на Октябрьской улице (район дома №57, 60 и №120), на площади Маршала Жукова, на улице 8 Марта (возле дома №19).

В Железнодорожном районе – в сквере кинотеатра «Родина» и на улице Пушкина (район дома №20).

В Северном районе елочные базары будут работать на улице Дмитрия Блынского (район дома №2), рядом с памятником «Металлург» и на Раздольной улице возле дома №86.

- Как показывает практика, наибольший спрос на живые деревья будет в 20-х числах декабря. В этот раз жители города смогут купить ели из Пермского края и Липецкой области, сосны — из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей. Особо искушенным покупателям предложат пихты из Липецкой области и даже из далекой Дании, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Ели и сосны, выращенные в Орловской области, в этом году в продаже не будут представлены.