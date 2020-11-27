В орловском зерне для птиц нашли вредителей Фото: Архив "КП"

В Орловском районе с продажи сняли партию зерна весом почти 300 тонн. Она предназначалась для калужской птицефабрики, но во время проверки в сырье нашли насекомое-вредителя - короткоусого мукоеда в жизнеспособном состоянии.

Как выяснили специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, предприятие-продавец не провело обеззараживание небезопасного зерна и осуществило его выпуск в обращение. Кроме того, на еще 289,3 тонн зерна пшеницы у фирмы не было необходимой сопроводительной документации.

- Организации было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии в отношении пшеницы на кормовые цели, в связи с несоответствием требованиям Технического регламента. По данному факту составлены протоколы об административном правонарушении и штрафе с предупреждением, - сообщает пресс-служба ведомства.