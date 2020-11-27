Коронавирус в Орловской области: в магазинах выявлено более 50% нарушений санитарных правил

В магазинах выявлено более 50% нарушений санитарных правил Фото: Архив "КП"

В четверг, 26 ноября, одной из основных повесток заседания оперштаба Орловской области стал контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. В регионе продолжаются рейды по торговым точкам, организациям общепита и сферы услуг, а также в транспорте.

По данным регионального Роспотребнадзора, основная часть нарушений за минувшую неделю была выявлена на предприятиях торговли (52% от общего числа). Из 142 проверенных торговых точек, нарушения нашли в 37.

- Было составлено 15 протоколов о административных правонарушениях. По требованию прокуратуры в отношении 19 предприятий торговли проводятся мероприятия по контролю, - сообщил руководитель ведомства Александр Румянцев.

На втором месте по числу нарушений общепит (34%), на третьем - услуги общественного транспорта и парикмахерские услуги (по 7%). Всего за неделю нарушения были выявлены в 67 организациях из 200 проверенных.