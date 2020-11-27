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Орловский облсовет готовится утвердить бюджет на 2021 год

Рассказываем, на какие проекты региональные власти планируют тратить деньги
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Рассказываем, на какие проекты региональные власти планируют тратить деньги в 2021 году. Фото: пресс-служба облсовета

Рассказываем, на какие проекты региональные власти планируют тратить деньги в 2021 году. Фото: пресс-служба облсовета

В четверг, 26 ноября, в Орле состоялось заседании профильного комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам. В центре внимание - проект закона об областном бюджете на 2021 год.

Депутаты уже рассматривали документ в первом чтении, внесли тридцать поправок. Осталось только провести голосование на сессии облсовета.

В настоящее время ситуация с бюджетом Орловской области следующая: доходы запланированы на сумму 39 млрд 812 млн рублей, расходы на социальную сферу - 26 млрд 79,7 млн рублей (65,5% от всех расходов). На что же планируют выделять средства и в каком объеме?

Согласно представленному проекту бюджета, деньги будут выделены на разработку проектно-сметной документации по строительству здания Специализированной детско-юношеской споршколы олимпийского резерва №1 (5 млн рублей), приюта для животных без владельцев (4 млн рублей) и ремонту фасада здания областной библиотеки Бунина (1 млн рублей).

Также в расходную часть вошли работы по приведению в порядок сибиреязвенных скотомогильников области (3,2 млн рублей), ремонту здания музея изобразительных искусств (2,4 млн рублей) и общежития Орловского базового медицинского колледжа (1 млн рублей).

- Всего в соответствии с предложениями депутатов в бюджет будущего года включены наиболее значимые направления, которые будут финансироваться за счет средств областного бюджета на сумму 21 млн рублей, - сообщает пресс-служба облсовета.

Кроме того, одними из основных статей расходов останутся развитие системы здравоохранения, развитие трансфортной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилья, развитие малоэтажного строительства, образование и оплата труда работникам бюджетной сферы.