Орловцу предстоит вернуть 4 миллиона рублей семье стоматолога, которому обещал открыть клинику

Орловец виновным себя не признал Фото: Архив "КП"

В Орле повторно рассмотрели дело о много миллионном мошенничестве. Доверчивость обошлась врачу-стоматологу одной из клиник города обошлась более чем в 4 миллиона рублей. Он надеялся открыть свою стоматологическую клинику, а в итоге лишился денег.

Медик еще в 2013 году рассказал знакомому, представлявшемуся кадровым военным, о своей мечте. Тогда молодой человек предложил свою помощь в покупке помещения. Сначала за посредничество он взял 50 тысяч рублей, потом 3 миллиона 986 тысяч рублей за саму недвижимость.

Однако в назначенное время ни помещение, ни своих денег семья стоматолога, вложившаяся в открытие своего дела, так и не увидела.

- Орловец виновным себя не признал. Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что его вина в совершении преступления доказана, а доводы в его невиновности не состоятельны. Он был приговорен к 4 годам колонии общего режима и возмещению ущерба почти на четыре миллиона рублей. Судебная коллегия областного суда оставила наказание без изменения, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.