Коронавирус в Орле: продолжается переоборудование корпуса больницы Семашко

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В Орле продолжается переоборудование корпуса больницы им. Семашко. В ближайшее время здесь появится больше 200 специализированных коек для заразившихся COVID-19 и нуждающихся в госпитализации.

Как продвигается работа рассказал губернатор Андрей Клычков. Он поделился фотоснимками из больницы. Сейчас здесь трудится бригада строителей.

Из главных плюсов – наличие разводки кислорода, которая была внутри корпуса. Для кислородной станции оборудована площадка, куплены кислородные баллоны, кислородные рампы и все составляющие, проверено их рабочее состояние. Ведется подготовка к монтажу, - написал глава региона на своей официальной странице Вконтакте.

Также Андрей Евгеньевич рассказал, что здесь появится многотонная емкость с жидким кислородом, которым будут обеспечивать больных. На установку такой емкости объемом 30 тонн власти выделили 26 миллионов рублей. По словам губернатора, остальное оборудование и необходимые лекарства закуплено.

Всего в регионе оборудовано больше 1400 койко-мест для коронавирусных больных.