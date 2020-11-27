В Москве вновь обсудят судьбу орловского «Титаника»

В Москве вновь обсудят судьбу орловского многопрофильного медцентра. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

26 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков отправился в командировку в Москву, чтобы найти поддержку для завершения строительства многопрофильного медцентра областной клинической больницы (в народе – «Титаника»). В частности, глава региона намерен встретиться с вице-премьером Татьяной Голиковой.

- Объект крайне важный и актуальный. Как я уже говорил, по нему ведутся проектно-изыскательские работы, средства на обновление ПСД областной бюджет взял на себя. Планирую также поднять вопрос оснащения корпуса оборудованием. Это значительные капиталовложения, поэтому здесь мы рассчитываем на федеральную поддержку, - сообщил Андрей Клычков в соцсетях.

Напомним, медицинский центр начали строить в областной столице еще в 2007 году, но с тех пор ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. Более 230 миллионов рублей ушли в неизвестном направлении.

В настоящее время в Орле продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».