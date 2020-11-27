В Заводском районе Орла «Лада» сбила мужчину на проезжей части. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 27 ноября, в Заводском районе Орла под машину попал 58-летний мужчина. Авария с участием пешехода и отечественной легковушки произошла на Караческой улице в 17.20 вечера.

60-летний водитель автомобиля «Лада Веста» собирался поворачивать 2-ую Посадскую в районе дома №33, когда на дороге оказался человек. Мужчина переходил дорогу слева направо. Избежать столкновения с пешеходом водителю не удалось.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.