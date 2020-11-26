В Орле тротуар к школе оборудовали после сигнала общественников

Тротуар обустроили Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

В Орле оборудовали пешеходную дорожку, ведущую к школе №27. Тротуар сделали после сигнала общественников, забивших тревогу.

Речь идет об участке от улице Фомина до Набережной Дубровинского. Раньше детям приходилось добираться на занятия по проезжей части, безопасным, конечно, такой путь не назовешь. Активисты ОНФ рассказывают, что с просьбой сделать тротуар обращались в горадминистрацию еще летом 2019 года, когда на ситуацию пожаловались родители учеников.. Но услышали их только сейчас.

- Через год после того, как ОНФ привлек к освещению проблемы местные СМИ, к решению проблемы с оборудованием тротуара подключился Федеральный инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя Президента После этого работы начались, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

На сегодняшний день тротуар обустроен.