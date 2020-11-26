В Орле установили новую стоимость места на кладбище Фото: Архив "КП"

В Орле установили новую стоимость места для семейного захоронения на городских кладбищах. Теперь бесплатно можно воспользоваться только одним участком земли размером 2,5 метра на 2,5 метра. Далее придется доплачивать.

За второе место за семейной оградкой придется заплатить 2 тысячи 326 рублей, за два последующих 3 тысячи 512 рубля. При этом в общем итоге захоронение не должно превышать размера 2,5 метра на 4,5 метра (11,25 квадратных метров).

Владелец родового захоронения теперь будет получать паспорт объекта в виде пластиковой карты и удостоверение о захоронении.

- Плата за предоставляемые участки носит компенсационный характер. Она складывается из работ по отводу места для захоронения, изготовления паспорта объекта и удостоверения. Эти средства подлежат зачислению в городской бюджет, - пояснил на сегодняшней сессии горсовета Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.