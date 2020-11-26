Под Орлом появится еще один исправительный центр для осужденных

В Орловской области появится еще один исправительный центр для осужденных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области появится еще один исправительный центр для осужденных. В центр отправятся преступившие закон, но не попавшие в тюрьму люди.

В России подобный вид наказания для осужденных стал применяться с 2017 года. Исправительный центр представляет собой некое общежитие, где преступившие закон проживают, при этом они ходят на работу, а при хорошем поведении могут переехать в собственное или арендованное жилье после отбытия третьей части срока.

Участок, функционирующий как исправительный центр в регионе действует при Шаховской колонии в Кромском районе, сегодня здесь проживает 43 человека: 36 мужчин и 7 женщин. А в 2020 году появится еще один подобный центр, уже во Мценске.

- Так как принудительные работы в настоящее время актуальный вид наказания в России продолжается работа по расширению сети исправительных центровбудет введен в эксплуатацию участок, функционирующий как исправительный центр при ФКУ КП-7, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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