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Общество

Иван Залогин опроверг информацию об увольнении главврача поликлиники №3 Орла

Глава областного депздрава ответил сегодня на вопросы журналистов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел сегодня, 26 ноября, очередную онлайн-встречу с журналистами. Чиновник ответил на вопросы представителей СМИ о ситуации, разворачивающейся вокруг коронавируса в регионе.

Один из вопросов касался увольнения главного врача поликлиники №3. Залогина он удивил.

- Иформация не соответствует действительности. Кадровых изменений в поликлиниках города Орла в последнее время не предпринималось, - отметил глава депздрава.