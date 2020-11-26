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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: где заболел еще 141 человек

География заболевания на 26 ноября 2020 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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География заболевания на 26 ноября 2020 года

География заболевания на 26 ноября 2020 года

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области представил обновленную карту распространения заболевания по региону. Где заразились еще 141 человек на 26 ноября 2020 года.

За минувший день заболевание выявили у 88 жителей Орла, 11 человек из Орловского района, 8 – в Покровском районе, по 5 – в Ливенском и Хотынецком районах, 3 – в Кромском районе, по 4 – в Колпнянском и Залегощенском районах, по 2 – в Болховском, Знаменском и Верховском районах, по 1 – в Урицком, Малоархангельском, Дмитровском, Должанском, Свердловском, Новосильском и Глазуновском районах.

Всего за весь период пандемии в Орловской области было выявлено 15 тысяч 483 случая заражения коронавирусом. По численности заболевших лидирует город Орел. Здесь заболевание подтвердилось у 7965 жителей. На втором месте Орловский район (1724 зараженных), на третьем - Ливенский район вместе с райцентром (1202), на четвертом город Мценск и Мценский район (838). Замыкает пятерку Урицкий район (396 заболевших).

Далее по численности заразившихся идет Дмитровский район (360), Болховский район (335), Хотынецкий район (251), Новодеревеньковский район (236), в Малоархангельский район (228), Свердловский район (218) и Покровский район (205).

Менее двух сотен человек заразились в Колпнянском районе (184), еще 182 в Залегощенском районе, 153 в Кромском районе, 149 в Верховском районе, 123 в Шаблыкинском районе, 120 в Должанском районе, 111 в Глазуновском районе, 110 в Троснянском районе и ровно 100 в Новосильском районе.

В нескольких районах региона число заболевших не превысило порога в сотню человек. Это Знаменский район, где заболело 98 жителей, Сосковский район (84), Краснозоренский район (79) и Корсаковский район (32).

В настоящее время выздоровели 12 тысяч 610 человек.

Коронавирус в Орловской области