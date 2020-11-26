Орловских горсовет утвердил надбавки для классных руководителей

Сегодня, 26 ноября, на заседании горсовета Орла депутаты единогласно поддержали внесение изменений в Положение об оплате труда педагогов. Теперь в нем официально закреплено, что учителя, которые ведут классное руководство, получают по 5 тысяч рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, классные руководители получали надбавку только областного бюджета - 2 тысячи рублей. Ее также сохранили.

- Таким образом, с начала нового учебного года зарплата преподавателей, которые ведут классное руководство, стала выше на 5 тысяч рублей, - поясняет Наталья Ерзина, замначальника управления образования администрации Орла.