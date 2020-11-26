Проект монумента танкистам-гвардейцам

Горсовет Орла согласовал установку монументов в парке Победы. Здесь появится памятник танкистам-гвардейцам и стела Победы.

Вопрос рассмотрели на сегодняшней, 26 ноября, сессии. Монументы, посвященные тематике Великой Отечественной войны, должны появиться в парке в рамках второго этапа его реконструкции. Она запланирована на будущий год. В целом скульптуры представят триптих. Сегодня обсудили и согласовали установку двух из них.

- Установку монумента «Гвардейцам-танкистам посвящается» и Стелы Победы поддержали 25 депутатов, семеро воздержались. Таким образом, два из трех объектов Триптиха Победы будут установлены в рамках II этапа благоустройства парка Победы, - сообщает пресс-служба администрации Орла.