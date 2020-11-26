Под Орлом огонь едва не уничтожил жилой дом Фото: Архив "КП"

В среду, 25 ноября, в селе Звягинки, в девяти километрах от Орла, полыхал пожар. Огонь охватил частный жилой дом в районе десяти часов вечера.

Прибывшие к месту происшествия пожарные смогли локализовать возгорание и не допустить его распространение.

- В результате пожара в доме выгорела комната площадью двенадцать квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.