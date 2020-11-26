Билайн изменит систему управления сетью в Орловской области и других регионах

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Оператор отказался от аутсорсинга технических функций аренды, планирования, строительства сети (ранее аутсорсингом этих и других функций занимались компании Huawei и Nokia). Из этих компаний в Билайн перейдут сотрудники, обеспечивающие работу технических функций. Основная часть сотрудников новой структуры будет работать в региональных подразделениях Билайн, что ускорит оптимизацию и развитие сети с учетом запросов клиентов конкретных населенных пунктов.

«Сотрудничество с Huawei и Nokia позволило сократить финансовые затраты и повысить эффективность планирования, эксплуатации и строительства сети. Сейчас для Билайн важно увеличить скорость реакции на запросы клиентов, - прокомментировал исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.- За 2018 и 2019 годы мы удвоили сеть 4G, в 3 квартале 2020 года количество базовых станций 4G увеличилось еще на 20%. Скорости мобильного интернета в крупных городах выросли на 20-40%. Объединив ключевые технические функции под одним управлением, мы дополнительно увеличим эффективность работы техблока, что поможет реализовать еще более амбициозные технические проекты».

Процессы трансформации будут проходить постепенно в течение полугода. Билайн уже начал переводить сотрудников из Huawei, в ближайшем будущем компания планирует начать перевод сотрудников из Nokia. Это обеспечит плавный переход функционала и сохранит качество услуг.

автор фото: пресс служба Билайн