Орловец решил пройтись по магазинам за счет пенсионерки и попал под статью Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла полицейским удалось вычислить воришку, решившего пройтись по магазинам за счет пенсионерки. 48-летний мужчина украл у бывшей родственницы банковскую карту, заглянув к ней однажды в гости.

Заполучив банковскую карту, орловец отправился за покупками. В нескольких магазинах он попал в обьъектив камер видеонаблюдения. Благодаря этому и стало известно имя похитителя. К этому моменту ему удалось «отоварить» карту на 8 тысяч рублей.

- Мужчина не стал отрицать своей причастности к хищению. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.