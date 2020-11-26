Накануне, 25 ноября, на центральной площади деревни Алешня Залегощенского района открыли памятник «Погибшим землякам». Появившаяся здесь скульптура советского солдата, стала символом подвига двухсот жителей села, павших в боях Великой Отечественной войны.Рядом с памятником появились и мраморные мемориальные плиты с именами погибших в годы войны жителей Бортновского сельского поселения, в которое входит Алешня.- В год Памяти и Славы мы с особой благодарностью вспоминаем о мужестве и героизме воинов-победителей. С гордостью говорим о бесценном вкладе Орловщины в общую победу над врагом. С особой ответственностью ведем работу по увековечению подвига защитников Родины на всей территории области, - обратился к участникам митинга губернатор Андрей Клычков.Отметим, благоустройство площади, на которой установили мемориал, началось еще в 2017 году. Общая сумма затраченных на это средств составила почти 12 млн рублей, из них 4,8 млн рублей - добровольные пожертвования.