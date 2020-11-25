Орловским медикам будут выплачивать стимулирующие по-новому

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Орловские медики будут получать стимулирующие выплаты по-новому порядку. Речь идет о доплате за работу с COVID-инфицированными пациентами.

Вопрос обсуждался в областной администрации накануне, 24 ноября. Присутствующие - члены регионального правительства, представители медицинского сообщества, Фонда соцстраха - обсудили готовность к переходу на порядок выплат, регламентированный Правительством РФ. Согласно постановлению, доплата за работу с коронавирусными пациентами полагается ежемесячно с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

- Специальные социальные выплаты будут проводиться Орловским региональным отделением Фонда социального страхования за нормативную смену, определяемую как 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников. Они заменят стимулирующие выплаты медработникам, которые осуществлялись по октябрь включительно, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.