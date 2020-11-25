Орловские пожарные потушили жилой дом и грузовик "КАМАЗ"

Пожарные потушили жилой дом и грузовик Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели за сутки потушили 4 пожара. Сигналы о ЧП поступали из разных районов региона.

Около половины девятого вечера во вторник, 24 ноября, очевидцы сообщили о полыхающем жилом доме на улице Фрунзе города Болхова. Спасатели прибыли на место происшествие. Оказалось, что огонь занялся от печи, выгорела примыкающая к ней стена. Точную причину пожара еще предстоит установить, к счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.

А в Мценском районе в ночное время пожарные тушили уже не здание, а автомобиль. Было за полночь, когда поступил сигнал о горящем грузовике.

- В результате пожара в автомобиле "КАМАЗ" выгорела кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.