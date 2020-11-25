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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: скончались еще 2 пациента

Количество жертв пандемии достигло 186 человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области скончались еще 2 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Статистика такова, что за время пандемии болезнь унесла жизни 186 жителей Орловской области. За последние три недели из жизни ушло 26 заразившихся. Максимальное число подтржденных летальных исходов за сутки не превышало трех.

В целом в Орловской области COVID-19 не обошел стороной 15 342 жителей региона. Выздоровело за время пандемии 12 357 человек.

Мы следим за развитием ситуации.

Коронавирус в Орловской области