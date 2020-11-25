Коронавирус в Орловской области: скончались еще 2 пациента

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области скончались еще 2 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Статистика такова, что за время пандемии болезнь унесла жизни 186 жителей Орловской области. За последние три недели из жизни ушло 26 заразившихся. Максимальное число подтржденных летальных исходов за сутки не превышало трех.

В целом в Орловской области COVID-19 не обошел стороной 15 342 жителей региона. Выздоровело за время пандемии 12 357 человек.

Мы следим за развитием ситуации.