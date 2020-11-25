На период ремонта Красного моста в Орле вместо трамваев будут ходить автобусы

На время ремонта Красного моста в Орле трамваям придется потесниться с городских маршрутов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на время реконструкции Красного моста трамваи заменят автобусами. Напомним, переправу закроют для всего транспорта весной 2021 года.

О том, как может быть организовано движение на этот период рассказал и.о. директора трамвайно-троллейбусного предприятия Андрей Митин в эфире телеканала "Первый областной". Митин заверил: хоть ситуация с закрытием моста и непростая, на предприятии к этому готовы.

Так, часть трамваев заменят автобусами.

- Думаю, на четвертом маршруте будет 4 хороших автобуса, "троечка" будет с Пушкинской довозить людей на автобусы. Те автобусы, которые едут через Герцена и Красный мост, думаю, они поедут через "Дружбу" (мост Дружбы - прим. ред.),- отметил Андрей Митин.

Некоторые же трамваи станут "челноками", они будут ходить по одним и тем же путям в обе стороны.

Контракт на реконструкцию Красного моста уже заключен, ремонтом займется белгородская фирма "Ремспецстрой". По планам, закрыта переправа будет до второй половины 2022 года.