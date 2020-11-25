Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 143 человека

Данные регионального оперштаба

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области представил карту распространения заболевания по региону. Где заразилось еще 143 человека на 25 ноября 2020 года.

В "лидерах" по количеству новых подтвержденных случаев заражения за сутки снова оказался город Орел: здесь заболело еще 80 человек. В Орловском районе за сутки заразилось коронавирусом еще 19 человек, в Ливенском 6, в Мценском, Малоархангельском, Болховском и Верховском по 4, в Залегощенском, Должанском, Дмитровском, Покровском районах по 3, в Свердловском, Урицком, Шаблыкинском районах по 2, по 1 жителю заразилось в Колпнянском, Глазуновском, Троснянском и Хотынецком районах.

За все время наблюдения в Орле выявлено 7 877 заболевших COVID-19, в Орловском районе 1 713, в Ливенском 1 197, в Мценском 838, в Урицком 395, в Дмитровском 359, в Болховском 333, в Хотынецком 246, в Новодеревеньковском 236, в Малоархангельском 227, в Свердловском 217, в Покровском 197, в Колпнянском 180, в Залегощенском 178, в Кромском 150, в Верховском 147, в Шаблыкинском 123, в Должанском 119, в Троснянском и Глазуновском по 110,

Районы, где заболевших меньше сотни: Новосильский - 99, Знаменский - 96, Сосковский - 84, Краснозоренский - 79, Корсаковский - 32.

Всего заболело 15 342 орловца.