В Орле предъявлено обвинение по делу о падении фонаря на трехлетнего малыша

По делу о падении металлической конструкции с осветительными приборами на ребенка предъявлено обвинение Фото: Архив "КП"

В Орле предъявлено обвинение по уголовному делу о падении световой опоры на малыша. Конструкция свалилась на трехлетнего мальчика в самом центре города, на площади Ленина, минувшим летом.

Все случилось в июле. Мальчик гулял с мамой, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, та рухнула на ребенка. В итоге малыша увезли в больницу с переломом ключицы, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

- Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре области. Мерами надзорного и координационного характера по уголовному делу обеспечено предъявление обвинения и.о. начальника МКУ "УКХ г. Орла" по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.