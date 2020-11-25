Итоговое сочинение в Орле 2020: из-за чего перенесли, когда пройдет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Коронавирус снова меняет планы. Орловские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение позже запланированной даты Если ранее "днем иск" значилось 2 декабря, то теперь ждать его выпускникам не раньше 5 апреля 2021 года. А итоговое собеседование у девятиклассников пройдет в дистанционном формате.

Такие меры приняты из-за свирепствующего в регионах коронавируса. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России на заседании федерального оперштаба. Отметим, что сочинение для учащихся 11-х классов является своеобразным порогом допуска к итоговой аттестации. Для девятиклассников таким допуском является итоговое собеседование по русскому языку и из-за эпидемиологической обстановки проводиться оно будет дистанционно.

- Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологии , - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.