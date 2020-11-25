Орловец отпинал чужой автомобиль на парковке и нарвался на уголовное дело

Житель Орла не совладал с приступом гнева и попал под уголовную статью Фото: Архив "КП"

Житель Орла не совладал с приступом гнева и попал под уголовную статью. Мужчина, будучи изрядно подшофе, отпинал чужой автомобиль на парковке. Теперь ему грозит реальный срок лишения свобожы.

Инцидент произошел в Заводском районе города. 35-летний орловец ногами и руками нанес несколько ударов по автомобилю "Лада Гранта". Выместив злость, он скрылся, при этом машина оказалась серьезно повреждена, ремонт хозяйке обошелся в сумму около 50 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать буйного горожанина, уголовное дело в отношении него расследовалось по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Как пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сейчас следствие завершено и в ближайшее время дело передадут в суд.

Согласно Уголовному Кодексу, мужчине может светить до пяти лет лишения свободы.