Из Орла в Украину отправили тысячу рождественских деревьев

Из Орловской области в Украину отправилась партия рождественских деревьев
Фото: Архив "КП"
Из Орловской области в Украину отправилась партия рождественских деревьев. Тысячу сосен проверили на безопасность.
- Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии рождественских деревьев, ввезенной на территорию Орловской области из Брянской и предназначенной для последующей отправки на территорию Украины. Карантинных вредных организмов для Украины обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Сосны оказались здоровыми и отвечающими всем требованиям страны-импортера, поэтому на деревья выдали сертификат соответствия и отправили их в страну назначения.