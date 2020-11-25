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Из Орла в Украину отправили тысячу рождественских деревьев

Россельхознадзор проверил сосны на безопасность
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Из Орловской области в Украину отправилась партия рождественских деревьев

Из Орловской области в Украину отправилась партия рождественских деревьев

Фото: Архив "КП"

Из Орловской области в Украину отправилась партия рождественских деревьев. Тысячу сосен проверили на безопасность.

- Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении партии рождественских деревьев, ввезенной на территорию Орловской области из Брянской и предназначенной для последующей отправки на территорию Украины. Карантинных вредных организмов для Украины обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сосны оказались здоровыми и отвечающими всем требованиям страны-импортера, поэтому на деревья выдали сертификат соответствия и отправили их в страну назначения.