В Орле на "Лесоторговой" иномарка сбила пешехода

Пешеход получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле иномарка сбила пешехода на территории "Лесоторговой". Мужчина шел по территории торговой базы и оказался под колесами легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 24 ноября. В начале шестого 31-летний водитель на "Шевроле Круз" ехал по прилегающей территории базы в направлении городской улицы. Здесь он и сбил 36-летнего пешехода, переходившего проезжую часть справа налево.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории региона дорожные полицейские зафиксировали 17 ДТП, в них пострадали 9 человек, 1 погиб.