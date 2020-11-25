В Орле отремонтированный сквер у главного корпуса ОГУ готов к открытию

Сквер Комсомольцев готов принимать гостей

В Орле готов к открытию после ремонта еще один сквер. Речь идет о сквере Комсомольцев, о той его части, которая расположена у главного корпуса ОГУ.

Накануне, 24 ноября, тут побывала приемочная комиссия. Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии, сроком сдачи сквера значится 30 ноября, но фактически он уже готов принимать гостей. Здесь уложена плитка, появились новые скамейки, освещение, спортивная площадка. По центру установлена арка, в которую вмонтированы порты USB, чтобы орловцы могли подзарядить свои телефоны. Но не обошлось без замечаний.

- В ходе ремонта бригады выявили серьезную проблему: ближе к ул. Нормандии-Неман в сквере Комсомольцев и на проезжей части собирается вода. Предложения, как отвести воду, уже есть. Однако на окончательное решение потребуется время, - рассказали в пресс-службе.

В целом же, общественное пространство уже готово принять гостей. Скоро начнется демонтаж строительного забора.