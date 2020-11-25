В Орле двум детским больницам выделят деньги на ремонт и оборудование Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области два детских медицинских учреждения получат дополнительные средства на ремонт и закупку оборудования. Деньги выделят для НКМЦ им. круглой и поликлиники №2.

Сумма, которую получат больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" составит 2,6 млн рублей, соответствующее постановление уже подписал губернатор. Большая часть денег, а именно 1,6 млн рублей, будет направлена на покупку медицинской техники, дооснащение лаборатории ПЦР-диагностики, а также текущий ремонт НКМЦ им. Круглой.

- 995 тысяч рублей выделят на приобретение холодильного оборудования для хранения вакцин бюджетными учреждениями здравоохранения, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

И 62 тысячи рублей направят на ремонт котельной во 2-й детской поликлинике.