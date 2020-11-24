Фото: пресс-служба администрации Орла

На улицах Орла началась установка новогодних елок. Первое дерево появилось на площади Мира, а до конца декабря улицы украсят еще 6 елей.

Некоторые праздничные деревья знакомы жителям и гостям Орла, но в мэрии обещают порадовать горожан и новым антуражем. Елки установят на площади Ленина, бульваре Победы, рядом с театром "Свободное пространство", Орловским городским центром культуры, на площади Содружества и в Детском парке. Последняя как раз из числа тех, что орловцы еще не видели.

Также идет подготовка к новогодней ярмарке. Торговые домики-шале уже смонтировали в Детском парке, устанавливают их и на улице Ленина. Часть ярмарки развернется на площади.

- Среди новогоднего убранства — арт-объекты, баннеры, световые фонтаны и фигуры, гирлянды, шары. Есть и новинки. Все украшения появятся на улицах Орла до 15 декабря 2020 года, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.