Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать

потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также

получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без

справки об остатке задолженности.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

“ Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования

ипотеки в Сбербанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности

в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать

в банк для подписания документов.”

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование

ипотеки можно на сайте ДомКлик