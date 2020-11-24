В 2021 году среднюю зарплату в Орловской области прогнозируют на уровне 32 тысяч рублей

Фото: пресс-служба облсовета Орловской области

Сегодня, 24 ноября, в Орле состоялось заседание профильного комитета облсовета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям. Депутаты рассмотрели законопроект «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

В роли докладчика на заседании выступила руководитель Департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина. По ее данным, прогнозная величина средней номинальной начисленной заработной платы в 2021 году в регионе составит 32 тысячи 250 рублей, подоходный налог при ставке 13% - 4 тысячи 192 рубля.

Отдельная тема – работа в Орловской области для иностранных граждан согласно представленному законопроекту.

- Данный закон уравнивает в правах граждан, которые платят подоходный налог и граждан, которые привлекаются к трудовой деятельности на основании патента иностранных граждан. Он предлагает установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, в размере 1,87. Это позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого россиянами, - подчеркнула Ирина Александровна.