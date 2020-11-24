В Орловской области директора двух предприятий попали под статью за хищение средств господдержки Фото: Архив "КП"

В Орловской области руководство двух организаций попало под уголовную статью о хищениях средств господдержки, выделенных в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».

В настоящее время идет расследование в отношении директора ООО «Белтехмаш». По информации начальника УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области Дмитрия Радостина, озвученной на Координационном совещании 24 ноября, руководитель предприятия заключил договор купли - продажи и поставки сельскохозяйственной техники и оборудования для Глазуновского техникума. Однако получив 2 миллиона рублей, не выполнил взятые обязательства.

Во втором случае под статью под статью 159 УК РФ (мошенничество) попало руководство ООО «Спецстроймонтаж», организации которая занималась благоустройством сквера Танкистов в городе Мценске. В итоговой документации фирма завысила стоимость работ на 100 тысяч рублей.

- Всего за 10 месяцев 2020 года в Орловской области проведено 285 проверок физических и юридических лиц, получивших средства федерального бюджета, - сообщил Дмитрий Радостин.