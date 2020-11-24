Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 142 человека Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Орловской области выявили еще 142 случая заражения коронавирусом. Региональный оперштаб уже представил обновленную карту распространения заболевания по районам и городам области. Рассказываем, где и сколько человек заболело коронавирусом по данным на 24 ноября 2020.

За последние сутки 80 новых случаев заболевания выявлено в Орле, 8 – в Покровском районе, 7 – в Залегощенском районе, по 6 – в Ливенском районе (вместе с райцентром) и Дмитровском районе, по 5 – в Орловском и Должанском районах, по 3 – в Хотынецком и Свердловском районах, 4 – во Мценском районе, по 2 – в Урицком, Малоархангельском, Кромском, Колпнянском, Глазуновском и Болховском районах, 1 –в Троснянском, Новосильском и Сосковском районах.

По численности за все время мониторинга лидирует город Орел. Здесь заболевание подтвердилось у 7797 жителей. На втором месте Орловский район (1694 зараженных), на третьем - Ливенский район вместе с райцентром (1191), на четвертом город Мценск и Мценский район (834). Замыкает пятерку Урицкий район (393 заболевших).

Далее по численности заразившихся идет Дмитровский район (356), Болховский район (329), Хотынецкий район (245), Новодеревеньковский район (236), в Малоархангельский район (223) и Свердловский район (215).

Менее двух сотен заболевших в Покровском районе (194), также 179 человек заразились в Колпнянском районе, 175 в Залегощенском районе, 150 в Кромском районе, 143 в Верховском районе, 121 в Шаблыкинском районе, 116 в Должанском районе и по 109 в Троснянском и Глазуновском районах.

В нескольких районах региона число заболевших не превысило порога в сотню человек. Это Новосильский район, где заболело 99 жителей, Знаменский - 96, Сосковский - 84, Краснозоренский - 79 и Корсаковский, где заболело всего 32 человека.