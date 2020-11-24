Скончался орловский писатель и краевед Василий Катанов

Василия Катанова не стало 23 ноября 2020 года

На 91-м году жизни в Орле скончался известный поэт, прозаик и краевед Василия Катанова. На его творчестве выросло несколько поколений детворы. У многих до сих пор на книжных полках хранятся его сборники «Сабуровская крепость», «Орловские были», «Скворцы прилетели», «Однажды в Орле».

Василий Михайлович умер 23 ноября. Как сообщает Орловский Дом литераторов, старейший орловский писатель скончался после тяжелой продолжительной болезни.

- Большой знаток истории и литературы, страстный собиратель книг Василий Михайлович внес огромный вклад в культуру Орловского края. Преданность делу и большое трудолюбие, сохраняемое писателем до последнего своего часа, справедливо заслужили широкое признание и уважение не только в нашей области, но и во всей читающей России, - подчеркнули в Орловской областной организации Союза писателей России.

СПРАВОЧНО

Василий Михайлович Катанов (17 июля 1930 – 23 ноября 2020) - заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России. Родился в селе Фоминки Орловского района.

В 1950 году поступил на литературно-филологический факультет Орловского пединститута, в 1954 году закончил его с отличием. Работал в газетах «Орловская правда» и «Орловский комсомолец».

С 1973 по 1982 год Катанов был руководителем Орловской писательской организации, а затем, по 1990 год, был редактором Орловского отделения Приокского книжного издательства.

Благодаря усилиям Василия Катанова была переиздана книга краеведа Гавриила Пясецкого «Исторические очерки города Орла» (1874). В 1993 году она вышла под названием «Забытая история Орла (1993).