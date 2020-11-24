Коронавирус в Орловской области: в регионе проведут эксперимент с экспресс-тестированием

В Орловской области проведут эксперимент с экспресс-тестированием Фото: Архив "КП"

В понедельник, 23 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. Одним из вопросов, которого коснулся глава региона, стало экспресс-тестирование с антигеном на коронавирус. С его помощью результат можно узнать за 15 минут.

По словам Андрея Клычкова, такой способ тестирования позвонил не ждать ответа по несколько дней.

- В течение недели тестирование будет проводиться в виде эксперимента: важно понять насколько высока точность подобного теста. С этой целью некоторые пациенты одновременно тестируются методом ПЦР и экспресс-методом, данные сверяются. Если результаты будут совпадать, то экспресс-тесты начнут широко применятся в работе, - подчеркнул губернатор.

Сейчас в Орловской области в день проводится по две тысячи тестов, к концу ноября планируется делать уже по четыре тысячи исследований.