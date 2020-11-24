За сутки в Орловской области под машины попали двое пешеходов

Авария с участием пешехода в Ливнах 23 ноября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 23 ноября, в Орловской области с интервалом в полтора часа на пешеходных переходах были сбиты два человека. ДТП произошли в Ливнах и в Орле.

В районе пяти часов вечера на улице Дружбы Народов в Ливнах под машину попал 79-летний мужчина, переходивший проезжую часть по запрещающий сигнал светофора. 71-летний водитель «Рено Логан» не успел затормозить и задел пешехода.

Авария с участием пешехода в Орле 23 ноября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

- Мужчина получил травмы. В настоящее время ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Во втором случае, произошедшем уже в областном центре, пострадала 57-летняя женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №60 «а» по Городской улице, когда перед ней оказался «Пежо». Авария произошла в половину шестого вечера. Женщина также получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра отпущена домой.