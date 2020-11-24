В Орле умерла директор лицея №1 Наталья Панюшкина

Умерла директор лицея №1 города Орла Наталья Панюшкина. Фото с сайта администрации города

Накануне, 23 ноября, в Орле стало известно о скоропостижной смерти директора лицея №1 им. Ломоносова Натальи Васильевны Панюшкиной. Ей было всего 64 года. Как сообщил телеканал «Первый областной», Наталья Васильевна болела коронавирусом.

Педагог посвятила детям более сорока лет своей жизни. В лицей №1 она пришла сразу после окончания Орловского педагогического института в 1978 году. Сначала преподавала русский язык и литературу, затем стала замдиректора по учебно-воспитательной работе. В роли директора Наталья Панюшкина была целых 17 лет.

За долгие годы работы она не раз удостаивалась высоких оценок своих учеников и коллег. Наталья Васильевна была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».