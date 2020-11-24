Юный орловец пойдет под суд за попытку ограбить обувной магазин Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых вскоре окажется 18-летний юноша, решивший тайком стащить товар из сетевого обувного магазина в Железнодорожном районе города. Усугубил он свою вину тем, что попавшись с поличным, напал на продавца.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Из материалов уголовного дела следует: молодой человек был задержан сотрудниками магазина, но ударив одного из них, бросил похищенное и сбежал. Правда, ненадолго. Воришку нашли и предъявили обвинение.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела по статье 161 УК РФ (Покушение на открытое хищение имущества с применением насилия не опасного для жизни и здоровья). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.