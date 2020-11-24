Коронавирус в Орловской области: для заразившихся остаются свободными только 124 койки

На утро 23 ноября в Орловской области было развернуты 1472 койки Фото: Архив "КП"

Накануне, 23 ноября, в Орле состоялось заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания вновь ситуация с коечным фондом. Количество заболевших не снижается и нагрузка на орловскую медицину остается колоссальной.

По данным руководителя регионального Департамента здравоохранения Ивана Залогина, на утро 23 ноября в области было развернуты 1472 койки, из них занято 1348, то есть свободными остаются 124 места. Фактически, сразу после выписки одного пациента, его койку занимает новый.

В настоящее время продолжается перепрофилирование хирургичесмкого корпуса больницы им. Семашко для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, протекающей в тяжелой форме. К концу месяца здесь планируют запустить порядка 200 специализированных коек.

- Сейчас в больнице им. Семашко формируются шлюзы, зонируются помещения, ведутся работы по подводоки кислорода и усилению мощностей кислородной станции. Одновременно с этим инструктаж проходят медицинские работники, которые переведены из других отделений для оказания помощи COVID-пациентам. Формируется необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, - пояснил Иван Залогин.

В дальнейшем оперштаб планирует развернуть дополнительные ковидные койки на базе Кромской ЦРБ и других лечебных учреждений Орловской области.