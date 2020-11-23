Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 143 человека

Данные регионального оперштаба

Оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавуруса по региону. Рассказываем в каких районах заразилось еще 143 человека на 23 ноября 2020.

В Орле за сутки заболело еще 74 человека, в Дмитровском районе 18, в Ливенском районе заразилось 11 человек, в Троснянском и Хотынецком по 8, Орловском районе ковид подтвердился у 6 жителей, в Колпнянском, Малоархангельском районах заразилось по 3 жителя, по 2 человека заболело во Мценском, Болховском и Знаменском районах, по 1 жителю заразилось в Новодеревеньковском, Верховском, Кромском, Сосковском, Шаблыкинском и Урицком районах.

За все время мониторинга в городе Орле коронавирус подтвердился у 7 717 человек, в Орловском районе заразилось 1 689 жителей, в Ливенском 1 185, в Мценском 830, в Урицком 391,в Дмитровском 350, в Болховском 327, в Хотынецком районе 242, в Новодеревеньковском 236, в Малоархангельском 221, в Свердловском 212, в Покровском 186, в Колпнянском 177, в Залегощенском 168, в Кромском 148, в Верховском 143, в Шаблыкинском 121, в Должанском 112, в Троснянском 108, в Глазуновском 107.

В нескольких районах региона число заболевших не превысило порога в сотню человек. Это Новосильский район, где заболело 98 жителей, Знаменский - 96, Сосковский - 83, Краснозоренский - 79 и Корсаковский, где заболело всего 32 человека.