Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 143 человека

География распространения заболевания на 23 ноября 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Данные регионального оперштаба

Данные регионального оперштаба

Оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавуруса по региону. Рассказываем в каких районах заразилось еще 143 человека на 23 ноября 2020.

В Орле за сутки заболело еще 74 человека, в Дмитровском районе 18, в Ливенском районе заразилось 11 человек, в Троснянском и Хотынецком по 8, Орловском районе ковид подтвердился у 6 жителей, в Колпнянском, Малоархангельском районах заразилось по 3 жителя, по 2 человека заболело во Мценском, Болховском и Знаменском районах, по 1 жителю заразилось в Новодеревеньковском, Верховском, Кромском, Сосковском, Шаблыкинском и Урицком районах.

За все время мониторинга в городе Орле коронавирус подтвердился у 7 717 человек, в Орловском районе заразилось 1 689 жителей, в Ливенском 1 185, в Мценском 830, в Урицком 391,в Дмитровском 350, в Болховском 327, в Хотынецком районе 242, в Новодеревеньковском 236, в Малоархангельском 221, в Свердловском 212, в Покровском 186, в Колпнянском 177, в Залегощенском 168, в Кромском 148, в Верховском 143, в Шаблыкинском 121, в Должанском 112, в Троснянском 108, в Глазуновском 107.

В нескольких районах региона число заболевших не превысило порога в сотню человек. Это Новосильский район, где заболело 98 жителей, Знаменский - 96, Сосковский - 83, Краснозоренский - 79 и Корсаковский, где заболело всего 32 человека.

Коронавирус в Орловской области