Праздник к нам приходит: в Орле начали украшать улицу Ленина

На улице Ленина начали устанавливать ярмарочные домики-шале. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается подготовка к Новому году. Несмотря на то, что массовые мероприятия отменены и гуляний не будет, улицы украсят к праздникам.

В Детском парке еще на прошлой неделе установили ярмарочные домики-шале, а сегодня их начали собирать и на главной пешеходной улице города.

Новогодняя ярмарка пройдет, несмотря на коронавирус. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Домики-шале будут установлены на нескольких площадках. Предполагается, что ярмарочная торговля изделиями ремесленников развернется в четырех павильонах в Детском парке в районе фонтана «Кони». А в 14 павильонах на площади Ленина, как и прошлом году, может развернуться гастрономический фестиваль, - рассказывает пресс-служба мэрии Орла.

Праздничная и бесснежная улица Ленина накануне 2020 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Окончательно принять праздничный вид Орел должен к 15 декабря. Кстати, уже на этой неделе начнут устанавливать елки.