Пожар в вагончике: орловский СК организовал проверку по факту гибели мужчины

Орловский СК организовал проверку по факту гибели мужчины Фото: Архив "КП"

За выяснения причин гибели жителя села Кунач Глазуновского района взялся Следственный комитет Орловской области. Напомним, 44-летний мужчина сгорел в металлическом строительном вагончике утром 22 ноября.

Тело погибшего нашли пожарные прибывшие на место ЧП.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возгорания и выясняются иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.