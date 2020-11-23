Пожар в вагончике: орловский СК организовал проверку по факту гибели мужчины

Орловский СК организовал проверку по факту гибели мужчины
Фото: Архив "КП"
За выяснения причин гибели жителя села Кунач Глазуновского района взялся Следственный комитет Орловской области. Напомним, 44-летний мужчина сгорел в металлическом строительном вагончике утром 22 ноября.
Тело погибшего нашли пожарные прибывшие на место ЧП.
- В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возгорания и выясняются иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.