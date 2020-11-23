В Орловской области появилось 4300 новых мест для допобразования

В Орловской области подводят итоги нацпроекта «Образование». В 2020 году школьники получили 4300 новых мест для дополнительного образования на базе 30 организаций.

Около 40% новых мест созданы по технической и естественнонаучной направленности. Как сообщает региональный Департамент образования, на реализацию образовательных программ было направлено 28,7 млн рублей.

- Субсидия на создание этих мест была получена по итогам конкурсного отбора из федерального бюджета. Все организации – участники проекта приобрели необходимое оборудование по физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.