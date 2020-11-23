В Орловской области запустят рентгеновский томограф Ливенской ЦРБ

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В сосудистом отделении Ливенской ЦРБ Орловской области вскоре должен начать работу 64-срезовой компьютерный рентгеновский томограф. Новое оборудование для исследования сердца и головного мозга закупили в раках нацпроекта «Здравоохранение».

В настоящее время здесь завершаются пусконаладочные работы по вводу техники в эксплуатацию.

- Томограф оснащен необходимым программным обеспечением и сопутствующим оборудованием. Его стоимость составляет 45 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.