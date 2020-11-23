В Орле в скверах и парках установят 200 новых мусорных урн Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце года в Орле начали приводить в порядок 31 общественную территорию. Вскоре в парках и скверах оборудуют 200 новых урн.

Первые обновки появились на минувших выходных на бульваре Космонавтов. В дальнейшем в планах городской администрации установка урн в скверах Маяковского, Лескова, Шипунова (перед заводом «Дормаш»), Поликарпова, Русанова, Иванова, Академика Фомина, Калинникова и генерала Ермолова.

Также урны появятся у памятников Советским летчикам, Бунину, в скверах Десантников (в районе 909 квартала), Артиллеристов, Ветеранов, Орловских партизан, Семьи, сквере «Промышленный», «Ливенском», «Металлург» (у памятника «Алеша), «Октябрьский» (перед зданием «Орлэкс»), «Автовокзальный», «Университетский», «Бунинский» (у библиотеки Бунина), «Разградский», парках «Семинарский» и «Орловская крепость».

Дойдет цивилизация и до бульвара Космонавтов, аллеи Наумовой, мемориального комплекса захоронения жертв фашизма на Красноармейской, Привокзальной и Богоявленской площадей.